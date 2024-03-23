Konya'da ekimi başladı, kuraklığa dayanıklı: Dönüme 400 kilogram ürün veriyor!

Konya’nın Hüyük ilçesinde 'aspir' ekimi başladı.

2019 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Enstitüsü tarafından geliştirilen Koç-42 aspir çeşidinin özellikle kuraklığa dayanıklı bir tür olmakla birlikte tohumunun yazlık ve orta erkenci, yağışa tepkisinin iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip yüksek verimli bir çeşit olduğu belirtiliyor

KURAKLIĞA DAYANIYOR

İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu gibi özellikle yaz döneminin kurak geçtiği kıraç alanlarda ekilmesi tavsiye edilen bu bitkide kuru şartlarda dekarda 200-250, sulu şartlarda ise 300-400 kilograma kadar ürün alınabildiği kaydedildi.

ASPİR

Aspir, papatyagiller (Asteraceae) familyasından, 50-100 cm boyunda, sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan bir bitkidir. Kır safranı, papağan yemi, boyacı aspiri ve haspir gibi isimlerle de bilinir.

Aspir'in anavatanı Arabistan Yarımadası'dır. Oradan İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere yayılmıştır. Türkiye'de Anadolu'da yabani olarak bulunur ve ekimi de yapılmaktadır.

Aspirin kullanım alanları:

- Yağı: Aspir tohumlarından elde edilen yağ, yemeklik olarak kalitelidir. Ayrıca biyodizel yapımında da kullanılır,

- Küspesi: Yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspesi hayvan yemi olarak değerlendirilir,

- Boya: Aspir'in çiçekleri gıda ve kumaş boyama da kullanılır,

- Tıbbi: Aspir bitkisi geleneksel tıpta ateş düşürücü, kusmayı teşvik edici, kabızlığı önleyici ve romatizma tedavisinde kullanılmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem