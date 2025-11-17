Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta, turizmden vakıflara, vergi sisteminden sigorta primlerine kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeren yeni yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Teklif yasalaşırsa, emlak ve araç satışlarında yeni harç uygulamaları devreye girecek.

ARAÇ SATIŞINA BİNDE 2 HARÇ GELİYOR

Düzenlemeye göre sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç alınacak. Ayrıca noter işlemlerinde uygulanan istisnalar kaldırılarak, satış ve devir bedeli üzerinden bin TL’den az olmamak kaydıyla nispi noter harcı tahsil edilecek.

EMLAKTA YANLIŞ BEYANIN CEZASI ARTACAK

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyan verilmesi halinde uygulanan yüzde 25’lik ceza oranı bir kat artırılacak. Böylece tapu işlemlerinde doğru beyanda bulunmayanlara yönelik yaptırımlar daha da ağırlaşacak.

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA DARALIYOR

Mesken kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi istisnası da yeniden düzenleniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç, diğer mülk sahipleri kira gelirleri üzerinden vergi ödemekle yükümlü olacak.

KUYUMCULUK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YILLIK VERGİ HARCI

Kuyumculuk, ikinci el araç satışı, bazı sağlık kuruluşları, kıymetli madenler ve hayvancılık işletmeleri için yıllık vergi harcı alınması planlanıyor. Bu harçların 1000 TL’nin altında olmaması öngörülüyor.

MİLLİ PARKLARDA OTEL YAPIMINA İZİN

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise milli parklarla ilgili. Buna göre çevreye zarar verenlere 1 ila 3 yıl arası hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca izin verilen alanlarda otel ve konaklama tesisleri yapılabilecek.

SİGORTA VE PRİM DÜZENLEMELERİ

Doğum dışı borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 45’e yükselecek. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ YETKİ

Cumhurbaşkanı’na, bireysel emeklilik sisteminde mevcut yüzde 30 olan devlet katkısını yüzde 50’ye kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verilecek.

Kaynak: NTV