Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme

Yeni vergi paketi Meclis’in gündemine gelirken; tapu işlemlerinden araç satışına, kira gelirlerinden emlak beyanlarına kadar birçok alanda köklü değişiklik yapılması bekleniyor. Harç oranları artacak, istisnalar daralacak, cezalar ağırlaşacak. İşte düzenlemenin tüm detayları…

Son Güncelleme:
Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta, turizmden vakıflara, vergi sisteminden sigorta primlerine kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeren yeni yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Teklif yasalaşırsa, emlak ve araç satışlarında yeni harç uygulamaları devreye girecek.

ARAÇ SATIŞINA BİNDE 2 HARÇ GELİYOR

Düzenlemeye göre sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç alınacak. Ayrıca noter işlemlerinde uygulanan istisnalar kaldırılarak, satış ve devir bedeli üzerinden bin TL’den az olmamak kaydıyla nispi noter harcı tahsil edilecek.

EMLAKTA YANLIŞ BEYANIN CEZASI ARTACAK

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyan verilmesi halinde uygulanan yüzde 25’lik ceza oranı bir kat artırılacak. Böylece tapu işlemlerinde doğru beyanda bulunmayanlara yönelik yaptırımlar daha da ağırlaşacak.

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA DARALIYOR

Mesken kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi istisnası da yeniden düzenleniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç, diğer mülk sahipleri kira gelirleri üzerinden vergi ödemekle yükümlü olacak.

KUYUMCULUK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YILLIK VERGİ HARCI

Kuyumculuk, ikinci el araç satışı, bazı sağlık kuruluşları, kıymetli madenler ve hayvancılık işletmeleri için yıllık vergi harcı alınması planlanıyor. Bu harçların 1000 TL’nin altında olmaması öngörülüyor.

MİLLİ PARKLARDA OTEL YAPIMINA İZİN

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise milli parklarla ilgili. Buna göre çevreye zarar verenlere 1 ila 3 yıl arası hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca izin verilen alanlarda otel ve konaklama tesisleri yapılabilecek.

SİGORTA VE PRİM DÜZENLEMELERİ

Doğum dışı borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 45’e yükselecek. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ YETKİ

Cumhurbaşkanı’na, bireysel emeklilik sisteminde mevcut yüzde 30 olan devlet katkısını yüzde 50’ye kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verilecek.

Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren GeçerliBorcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren GeçerliEkonomi

Trafik Cezası, Pasaport, Ehliyet, Yurt Dışı Harcı ve IMEI... Hepsinin Fiyatı Artıyor! İşte Yapılacak Zam Oranı…Trafik Cezası, Pasaport, Ehliyet, Yurt Dışı Harcı ve IMEI... Hepsinin Fiyatı Artıyor! İşte Yapılacak Zam Oranı…Ekonomi

Kaynak: NTV

Etiketler
Emlak Vergisi Tapu
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fed Etkisi Altını Frenledi: Gram ve Ons Yeni Haftaya Zayıf Girdi! İşte İlk Rakamlar… Fed Etkisi Altını Frenledi: Gram ve Ons Yeni Haftaya Zayıf Girdi! İşte İlk Rakamlar…
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Açıkladı! 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak' 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak'
Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta
ÇOK OKUNANLAR
TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Kongo’da Maden Faciası! Onlarca Ölü ve Yaralının Olduğu Dehşet Anları Kamerada Kongo'da Maden Faciası! Onlarca Ölünün Olduğu Dehşet Anları Kamerada
Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var
Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme
Fatih'teki Zehirlenme Faciasında Gözaltı Sayısı Yükseldi Fatih'teki Zehirlenme Faciasında Gözaltı Sayısı Yükseldi