Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasada yaşanan hareketlilik, altın ve döviz kurlarını yakından izleyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kur tarafındaki dalgalanma bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası ve bireyler dolar ile euronun güncel seyrine odaklandı.

Güne başlarken Dolar/TL kuru 41,9158 seviyesinden alınırken, satış fiyatı 42,6179 olarak kaydedildi. Euro ise aynı saatler itibarıyla 49,1304 TL bandında işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi