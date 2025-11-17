Piyasalarda Tansiyon Yükseldi! Dolar ve Euro Tırmanışta

Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ile euronun yeni güne nasıl başladığını merak ediyor. Dolar/TL 41,91 alış ve 42,61 satış seviyesinden işlem görürken, Euro 49,13 TL bandında seyrediyor. Kur hareketleri piyasaların odağında.

İç ve dış piyasada yaşanan hareketlilik, altın ve döviz kurlarını yakından izleyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kur tarafındaki dalgalanma bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası ve bireyler dolar ile euronun güncel seyrine odaklandı.

Güne başlarken Dolar/TL kuru 41,9158 seviyesinden alınırken, satış fiyatı 42,6179 olarak kaydedildi. Euro ise aynı saatler itibarıyla 49,1304 TL bandında işlem görüyor.

