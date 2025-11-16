Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma

Elektronik ödeme dolandırıcılığındaki artışa karşı hükümet harekete geçti. Mobil bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Parmak izi, yüz tanıma, göz taraması ve ses tanıma gibi biyometrik özellikler ödeme sistemlerine entegre edilecek. Özellikle 65 yaş üstü kullanıcılar için ses tanıma büyük kolaylık sağlayacak.

Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
Son yıllarda elektronik ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında yaşanan artış, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte bankacılık sisteminde köklü bir güvenlik adımı atılması bekleniyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle müşterilerin kimlik bilgilerine biyometrik doğrulama özelliği eklenecek. Bu kapsamda, ödeme işlemleri sırasında parmak izi, yüz tanıma, göz taraması ve ses tanıma gibi kişiye özgü biyometrik veriler kullanılabilecek. Böylece vatandaşların elektronik ödeme süreçlerinde daha güvenli ve hızlı işlem yapması hedefleniyor.

BANKACILIKTA YENİ GÜVENLİK KATMANI

Kredi kartı ve diğer elektronik ödeme araçlarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için bankaların müşterilerine verdiği mevcut kimliklere biyometrik bilgiler de entegre edilecek. Biyometrik doğrulama sayesinde, kullanıcıların doğuştan sahip oldukları ve taklit edilmesi imkânsıza yakın özellikler bankacılık sisteminin yeni güvenlik standardı haline gelecek.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SES TANIMA KOLAYLIĞI

Akıllı telefon kullanmayan veya dijital uygulamalara hâkim olmayan 65 yaş üstü kullanıcılar için özel bir çözüm de gündemde. Bu kesimin dolandırıcılar tarafından sıklıkla hedef alınması nedeniyle ses tanıma sistemi alternatif bir güvenlik yöntemi olarak devreye sokulacak. Böylece yaşlı bireyler, herhangi bir akıllı cihaz kullanma zorunluluğu olmadan işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

DÜZENLEME 11. YARGI PAKETİ’NDE BEKLENİYOR

Biyometrik doğrulama altyapısını hayata geçirecek yasal düzenlemenin 11’inci Yargı Paketi içerisinde yer alması planlanıyor.

