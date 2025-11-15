Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Açıkladı! 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Bakan Kurum, bugün 350 bininci afet konutunun anahtar tesliminin yapılacağını belirterek deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırma çalışmalarının sürdüğünü ve 500 bin konut projesiyle vatandaşları yuva sahibi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, “Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.

350 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ

Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz. O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerinden doğan bu 350 bin yuvamızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

📡 Adıyaman'da 350.000'inci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. https://t.co/XXKbmLXMAX — Murat KURUM (@murat_kurum) November 15, 2025

“ÖNÜMÜZDEKİ AY KİMSE YUVASIZ KALMAYACAK”

Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak. Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.

“MİLYONLARCA VATANDAŞIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYORUZ”

Deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyoruz; diğer yandan da 500 bin konut projesiyle vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatacağız. Bize diyorlar ki, "Devlet nerede?" Biz de diyoruz ki, "Devlet burada." Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar; biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz.

Gece gündüz demeden çalışacağız ve 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadele ile 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Yeni yuvalarımızın Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan, bize güvenen siz değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Kaynak: AA