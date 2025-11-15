Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Açıkladı! 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak'

Bakan Murat Kurum, Adıyaman’da 350 bininci afet konutunun anahtar tesliminin yapılacağını açıkladı. “Acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz” diyen Kurum, deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Açıkladı! 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Bakan Kurum, bugün 350 bininci afet konutunun anahtar tesliminin yapılacağını belirterek deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırma çalışmalarının sürdüğünü ve 500 bin konut projesiyle vatandaşları yuva sahibi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, “Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.

350 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ

Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz. O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerinden doğan bu 350 bin yuvamızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

“ÖNÜMÜZDEKİ AY KİMSE YUVASIZ KALMAYACAK”

Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak. Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.

“MİLYONLARCA VATANDAŞIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYORUZ”

Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Açıkladı! 'Önümüzdeki Ay Kimse Yuvasız Kalmayacak' - Resim : 1

Deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyoruz; diğer yandan da 500 bin konut projesiyle vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatacağız. Bize diyorlar ki, "Devlet nerede?" Biz de diyoruz ki, "Devlet burada." Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar; biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz.

Gece gündüz demeden çalışacağız ve 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadele ile 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Yeni yuvalarımızın Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan, bize güvenen siz değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Site Aidatlarına Yeni Düzenleme Yolda! Bakan Kurum AçıkladıSite Aidatlarına Yeni Düzenleme Yolda! Bakan Kurum AçıkladıEkonomi

Yüzyılın Konut Projesi'ne 4 Günde Kaç Kişi Başvurdu, İlk Teslimler Nerede Olacak? Bakan Kurum Duyurdu!Yüzyılın Konut Projesi'ne 4 Günde Kaç Kişi Başvurdu, İlk Teslimler Nerede Olacak? Bakan Kurum Duyurdu!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Son Güncelleme:
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Yeni Gelişme! 1+1, 2+1 Konutlar İçin Genel Başvuru Başladı! 5 Günde Rekor İlgi TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Yeni Gelişme! 1+1, 2+1 Konutlar İçin Genel Başvuru Başladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Araç Sahiplerine Şok! Akaryakıt Tabelası Yine Değişti! İşte 15 Kasım 2025’in Güncel Akaryakıt Fiyatları Araç Sahiplerine Şok! Akaryakıt Tabelası Yine Değişti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı