Fed Etkisi Altını Frenledi: Gram ve Ons Yeni Haftaya Zayıf Girdi! İşte İlk Rakamlar…

Altın piyasasında 17 Kasım 2025 tarihli alış–satış verileri yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in gelecek ay faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarında son iki gündür görülen geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Yeni haftanın açılışında ise ons altın yatay bir görünüm sergiliyor. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolar seviyesinde bulunurken, serbest piyasada gram altın 5 bin 501 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar, bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altındaki güncel fiyatları merak ediyor.

İşte 17 Kasım 2025 itibarıyla altın türlerinde son alış–satış rakamları…

GRAM ALTIN

Alış: 5.551,1110

Satış: 5.551,8460

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.082,06

Satış: 4.083,12

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.881,7800

Satış: 9.077,2700

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 35.527,1100

Satış: 36.198,0400

TAM ALTIN

Alış: 37.405,00

Satış: 37.733,00

YARIM ALTIN

Alış: 17.710,76

Satış: 18.157,49

ZİYNET ALTINI

Alış: 35.532,55

Satış: 36.203,93

ATA ALTIN

Alış: 38.034,08

Satış: 38.988,92

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.162,57

Satış: 4.262,59

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.234,68

Satış: 5.479,17

GREMSE ALTIN

Alış: 93.167,00

Satış: 94.115,00

Kaynak: Haber Merkezi