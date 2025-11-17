Fed Etkisi Altını Frenledi: Gram ve Ons Yeni Haftaya Zayıf Girdi! İşte İlk Rakamlar…
Altın fiyatları 17 Kasım 2025 sabahında yatay bir seyir izliyor. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla son iki gündür düşüş yaşayan gram altın 5.501 TL seviyesinde, ons altın ise 4.083 dolar civarında işlem görüyor.
Altın piyasasında 17 Kasım 2025 tarihli alış–satış verileri yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in gelecek ay faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarında son iki gündür görülen geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Yeni haftanın açılışında ise ons altın yatay bir görünüm sergiliyor. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolar seviyesinde bulunurken, serbest piyasada gram altın 5 bin 501 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar, bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altındaki güncel fiyatları merak ediyor.
İşte 17 Kasım 2025 itibarıyla altın türlerinde son alış–satış rakamları…
GRAM ALTIN
Alış: 5.551,1110
Satış: 5.551,8460
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.082,06
Satış: 4.083,12
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.881,7800
Satış: 9.077,2700
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 35.527,1100
Satış: 36.198,0400
TAM ALTIN
Alış: 37.405,00
Satış: 37.733,00
YARIM ALTIN
Alış: 17.710,76
Satış: 18.157,49
ZİYNET ALTINI
Alış: 35.532,55
Satış: 36.203,93
ATA ALTIN
Alış: 38.034,08
Satış: 38.988,92
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.162,57
Satış: 4.262,59
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.234,68
Satış: 5.479,17
GREMSE ALTIN
Alış: 93.167,00
Satış: 94.115,00
Kaynak: Haber Merkezi