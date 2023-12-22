Tabela gece yarısı değişti: Motorine büyük zam

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

Tabela gece yarısı değişti: Motorine büyük zam

Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden Brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 79 dolara çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 37, İZMİR'DE 38 LİRAYA ÇIKTI

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıktı.

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

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