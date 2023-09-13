Suudi yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi yeniden canlanıyor

2023’te yabancılara yapılan satışların düşük seyrettiği gayrimenkul pazarında, Suudi Arabistan’ın adının öne çıkması bekleniyor.

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Suudi yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi yeniden canlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan verilere göre, yabancılara yapılan konut satışları temmuzda önceki yılın aynı ayına göre %28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapılırken, onları Irak ve Ukraynalılar izledi. Yabancılara konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %43,9 azalışla 22 bin 76 olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların nabzını tutmak amacıyla, 10-13 Eylül tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Cityscape Global’e katıldıklarını söyleyen Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, “Son yıllarda Dubai, Abu Dhabi, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, Arap ülkelerinin Türkiye’ye ilgisi düşerken, geçmişte büyük satışlar yaptığımız Suudi Arabistan pazarının yeniden canlanmasını bekliyorduk. Bu yıl ilk kez düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı’nın ilk gününde Suudi yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yeniden canlanmaya başladığını gördük. Hem yatırımcılar hem de geliştiriciler, özellikle İstanbul, Bodrum ve Trabzon’a büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Yabancı yatırımcıların nabzını tuttu

Vedat Arslan, “2010 yılında büyük ölçekli, seçkin gayrimenkul projelerine satış ve pazarlama danışmanlığı sunma vizyonuyla yola çıkan Aremas Gayrimenkul olarak, Türkiye dışında Almanya, Dubai ve Gürcistan’da ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz. Konsept geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar A'dan Z'ye hizmet verdiğimiz projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon metrekareye, satılabilir ürün değeri ise 5,3 milyar dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların nabzını tutmak amacıyla Cityscape Global 2023'te yerimizi aldık. Farklı coğrafyalardaki kapsamlı portföyümüz sayesinde, Körfez ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıları standımızda ağırladık. Fuarın sonuna kadar yaklaşık iki yüz bin ziyaretçi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Konut B2press
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