Netflix üyelik ücretlerine zam

Dijital içerik platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni zam kararıyla birlikte en ucuz Netflix aboneliği 99,99 TL oldu.

Zamla birlikte Temel Plan fiyatı 63.99 TL’den 99,99 TL’ye, Standart Plan fiyatı 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve Özel Plan fiyatı ise 130.99 TL’den 199.99 TL’ye yükseldi.

Netflix Türkiye abonelik ücretleri:

Temel Plan: Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme)

Standart Plan: Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme)

Özel Plan: Aylık 199,99 TL (Dört cihazda Ultra HD kalitede izleme)