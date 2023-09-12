Erdoğan, yeni anayasa için "tüm partilerle görüşeceğiz" demişti; CHP'den ilk açıklama

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 43’üncü yıl dönümünde Ulucanlar Cezaevi’ndeki konuşmasında bir kez daha darbe anayasasının değişmesi gerektiğini savundu.

Yeni anayasa için düğmeye bastıklarını açıklayan Erdoğan, Buradan tüm siyasi partilere, STK'lara, akademi mensuplarına sesleniyorum. En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım" dedi. Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacaklarını ve görüşeceklerini söyleyen Erdoğan, "Onlar da olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak" ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFETTEN İLK AÇIKLAMA

Erdoğan’ın açıklamasının ardından gözler muhalefet partilerine çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın açıklamalarını Gerçek Gündem’e değerlendirdi.

Başarır, “Anayasa’dan bahsediyoruz, bir uzlaşı metninden bahsediyoruz. Orada bile iki partinin yaptığını söylüyor. Gerçek bir anayasa için tüm gruplar oturur, gerçek bir çalışma yapar ve ortaya koyar. Toplumun yüzde 90’ının kabul edeceği özgürlükçü, hukukun üstünlüğünün önünü açan birçok mağduriyete son verecek anayasa mı? Yoksa gündemi değiştirmek için her zaman ortaya attığı bir Recep Tayyip Erdoğan davranış biçimi mi? Böyle bir anayasa meşru değildir. Meşru bir anayasa toplumun en az yüzde 90’ını kapsar. Bu konuda kendisini samimi göremiyorum. Klasik bir Recep Tayyip Erdoğan davranışı” dedi.

Başarır şöyle devam etti:

“Hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin ilkelerinin egemen olması için yeni anayasanın çok geniş kapsamlı uzlaşı ile yapılması gerekir. Bunun için de tüm tarafların samimi olması lazım.”

Başarır, Erdoğan’ın “tüm gruplarla görüşeceğiz” açıklamasına ilişkin olarak ise “parti olarak bunu değerlendirir ve bir karar veririz” diye kaydetti.

Başarır, son olarak 1982’de darbe hükümeti tarafından hazırlanan ve yürürlüğe sokulan Anayasa’nın bir darbe sonucunda antidemokratik yöntemle gelen bir anayasa olduğunu hatırlatarak “Tüm toplumu kucaklayacak, çağdaş bir anayasa tabii ki bir ihtiyaçtır ama dediğim gibi bununla ilgili toplumun tüm bireylerini kapsayacak olması lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ın gözüyle değil 85 milyonun gözüyle hazırlanmalı” ifadesini kullandı.