Akbelen'deki arazi sahibinden valiliğin açıklamasına yalanlama

Muğla'da, maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesimi yapılan Akbelen Ormanı'nda, direnişteki İkizköylülerin kurduğu konteyner ve çadırlar kaldırıldı. Bazı haberlerde CHP'li Milas Belediyesi'nin talebi üzerine Muğla Valiliği tarafından kaldırıldığı, sonrasında ise arazi sahibinin talebi olduğu iddiaları gündeme geldi. Fakat ikisi de yalanlandı. Valilik talebin arazi sahibinden geldiğini açıkladı, arazi sahibi Hasan Demir de böyle bir talebi olmadığını belirterek kaymakamlığa başvurdu.

Sabah erken saatlerde nöbet alanına giren jandarma, alanda bulunan çadırları kaldırmaya başladı ve kamyona yüklenen tüm malzemelerin Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Gelişmenin ardından alanda yeni ağaç kesimleri yapılacağı ve Milas Belediyesi'nin talebi üzerine uygulamanın yapıldığı öne sürüldü. Geçen hafta belediye tarafından konteyner için "kaçak inşaat" gerekçesiyle 4 bin 490 lira para cezası kesilmişti.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ağaç kesileceği iddiaları yalanlandı. Açıklamada, konteyner ve çadırların kaldırılmasını talebinin belediyeden değil arazi sahibinden geldiği belirtildi:

"İlimiz Milas ilçesi Akbelen Mevkiinde, Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan sahada ve özel mülkiyete konu olan arazide izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kaldırılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir."

ARAZİ SAHİBİ, KAYMAKAMLIĞA DİLEKÇE VERDİ

Valiliğin açıklamasını ise arazi sahibi Hasan Demir yalanladı ve Milas Kaymakamlığı'na dilekçe verdi.

Demir, dilekçesinde araziyi kullanım hakkını, köylerinin derneği olan Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'ne devrettiğini belirtti.

Demir, dilekçede "Bu kullanım hakkını sonlandıracak şekilde hiçbir yazılı veya sözlü beyanım bulunmamaktadır. Buna karşın jandarmanın sahibi bulunduğum arsadaki özel eşyaları boşaltması, bu alana girişe izin vermemesi hangi gerekçeye dayanmaktadır? Jandarma tarafından alanın boşaltılmasını talep eden bir yazıya imza attığım iddia edilmiştir. Bu iddia asılsızdır. Bu iddianın asılsız olduğunun belgelenerek, tarafıma iletilmesini rica ederim" ifadelerine yer verdi.