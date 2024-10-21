SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! Maaş Hesaplama Sisteminde Yeni Dönem

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle sayıları 16 milyonu aşan emekliler, yüksek enflasyona rağmen bekledikleri maaş artışlarını alamadı. Yaşam standartlarındaki kayıplardan şikayet eden emekliler, mevcut enflasyon farkı ödemelerinin yetersiz olduğunu belirterek intibak düzenlemesi taleplerini sürdürüyor. Ancak, sıkı para politikaları nedeniyle şu an için seyyanen zam ya da intibak düzenlemesi gündeme alınmıyor. Yine de, yeni yılda yapılacak düzenlemelerle maaşlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi planlanıyor.

MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Mevcut sisteme göre emekli maaşları, üç farklı döneme dayanarak hesaplanıyor. 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası olmak üzere üç döneme ayrılan bu sistemde, en yüksek maaş bağlama oranı 2000 öncesi dönemde gerçekleşiyor. Ancak, Ekim 2008 sonrası dönem, maaşlara en az etki eden bölüm olarak kalıyor. Yeni ekonomi programı çerçevesinde, bu sistemin değiştirilmesi ve yeni düzenlemenin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor.

FAZLA PRİM GÜNÜNE YÜKSEK MAAŞ

Mevcut sistemde, prim gün sayısındaki farklılıklara rağmen benzer maaş alan milyonlarca emekli bulunuyor. Bu durumun yarattığı adaletsizliği gidermek amacıyla yapılacak düzenlemelerle, daha fazla prim günü olan emeklilerin maaşlarının artırılması planlanıyor. Böylece, prim gün sayısı fazla olanlar, daha yüksek maaş alacak ve emeklilik hakkını kazananların daha geç emekli olması teşvik edilecek.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, mevcut üçlü maaş bağlama sistemi tek bir formüle dönüştürülecek. Yeni sistemde, prim gün sayısı ve prim miktarı dikkate alınarak maaş farkları azaltılacak. Böylece, 3600 gün ve 9000 gün primle emekli olanlar arasındaki maaş farkı azalacak, prim gün sayısı fazla olanların maaşı artacak. Bu düzenleme ile emekliler arasında daha adil bir gelir dağılımı hedefleniyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Paket kapsamında, yeni sigortalı olacak gençler için de emeklilik şartlarının belirlenmesi bekleniyor. Bu çerçevede, yaş şartlarının gözden geçirilmesi ve kadınlar için 60, erkekler için 65 yaş olarak belirlenmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar için geçerli olacak. Bu adım, sosyal güvenlik sistemindeki dengenin sağlanması amacıyla atılıyor.

İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ YOLDA

Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de hayata geçirilecek. Bu sistemle, çalışanlar mevcut sosyal güvenlik sisteminin yanında ek bir emeklilik olanağına sahip olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ödenecek primlere, işveren ve devlet katkı sunacak. Mevcut sigortalılar ve emekliler de bu sistemden faydalanarak, ikinci bir emeklilik hakkı elde edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi