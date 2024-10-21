Asgari Ücretliye Emekli Maaşı Şoku! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Sigorta Primleri ile Tek Tek Hesapladı: Bunu Yapanın Aylığı Düşüyor

Asgari ücretlinin emekli maaş hesaplamasını SGK Uzmanı Özgür Erdursun yaptı. SGK’ya ödenen primler bazı asgari ücretlilerin maaşını düşürecekken bazılarının ise her ay 400-450 TL artıracak. İşte detaylar…

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Asgari Ücretliye Emekli Maaşı Şoku! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Sigorta Primleri ile Tek Tek Hesapladı: Bunu Yapanın Aylığı Düşüyor

Çalışan herkes ‘emekli olunca ne kadar maaş alırım?’ sorusunu merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücretli için tek tek hesap yaptı. Çalışanlar adına her ay SGK’ya ödenen sigorta primleri emekli olunduğunda ne kadar maaş alınacağını belirliyor. Türkiye’de 2024 brüt asgari ücret 20.002 TL olarak uygulanıyor. Bu kapsamda prim ödemeleri bu ücretin 7,5 katına yani 150.018 liraya kadar yapılabiliyor.

Asgari Ücretliye Emekli Maaşı Şoku! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Sigorta Primleri ile Tek Tek Hesapladı: Bunu Yapanın Aylığı Düşüyor - Resim : 1

ASGARİ ÜCRETLİNİN EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Ancak brüt asgari ücret üzerinden ödenen en düşük prim emekli maaşınızı düşürebiliyor. Bu rakam her ay 25 ila 30 TL aralığına denk geliyor. Eğer prim ödemelerinizi asgari ücretin 7,5 kat üzerinden yaparsanız durum biraz daha farklı. Bu kişiler ise emekli maaşlarını her ay 400-450 TL artırabiliyor.

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Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre sigorta primlerinin çalışanların emekli maaşına katkısı şu şekilde değişiyor:

Asgari Ücretliye Emekli Maaşı Şoku! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Sigorta Primleri ile Tek Tek Hesapladı: Bunu Yapanın Aylığı Düşüyor - Resim : 3

Kaynak: Dünya Gazetesi

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