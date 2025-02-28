Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,1 azalarak 1 milyar 574 milyon 458 bin 906 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş ile saat 18.00’de, en düşük 1750 lira ile saat 16.00’da tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 506 lira 23 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 97 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA