Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş

Yemek yaparken bazen ölçüyü kaçırıp fazla yağ eklemek kaçınılmaz olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok, birkaç basit yöntemle fazla yağı yemeklerden uzaklaştırmak mümkün. İşte yemeğinizi daha hafif hale getirecek pratik çözümler...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 1

Yemeğin yüzeyinde biriken fazla yağı almak için temiz bir kağıt havluyu üzerine nazikçe yerleştirin. Yağı emdikten sonra havluyu hemen çıkarın.

BUZ KÜPÜ HİLESİ

Birkaç buz küpünü temiz bir kağıt havluya veya kepçeye koyarak yemeğin yüzeyinde gezdirin. Soğuk etkisiyle yağ katılaşacak ve kolayca toplanarak alınabilecektir.

1 3
Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 2

EKMEK VEYA MARUL YAPRAĞI KULLANIMI

Bayat ekmek dilimi veya marul yaprağı, fazla yağı emmek için yemeğin üzerine bırakılabilir. Birkaç dakika bekledikten sonra çıkararak yağın büyük bir kısmını uzaklaştırabilirsiniz.

FAZLA YAĞI SÜZME

Eğer yemek çorba veya sos gibi sıvı kıvamdaysa, kepçe veya süzgeç yardımıyla yüzeyde biriken fazla yağı dikkatlice alabilirsiniz.

2 3
Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş - Resim: 3

NİŞASTA VEYA UN EKLEMEK

Az miktarda nişasta veya un ekleyerek fazla yağı bağlayabilir ve yemeğin kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Bu yöntem özellikle soslu yemekler için etkili olabilir.

BUZDOLABINDA BEKLETME YÖNTEMİ

Yemeği soğutup bir süre buzdolabında beklettiğinizde, yağın üst kısımda katılaşarak bir tabaka oluşturduğunu göreceksiniz. Katı hale gelen bu yağı bir kaşık yardımıyla kolayca alabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak fazla yağlı yemeklerinizi daha hafif ve dengeli hale getirebilirsiniz.

3 3