Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş

NİŞASTA VEYA UN EKLEMEK

Az miktarda nişasta veya un ekleyerek fazla yağı bağlayabilir ve yemeğin kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Bu yöntem özellikle soslu yemekler için etkili olabilir.

BUZDOLABINDA BEKLETME YÖNTEMİ

Yemeği soğutup bir süre buzdolabında beklettiğinizde, yağın üst kısımda katılaşarak bir tabaka oluşturduğunu göreceksiniz. Katı hale gelen bu yağı bir kaşık yardımıyla kolayca alabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak fazla yağlı yemeklerinizi daha hafif ve dengeli hale getirebilirsiniz.