Yemekten Çıkan Fazla Yağ Nasıl Alınır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Yemek yaparken bazen ölçüyü kaçırıp fazla yağ eklemek kaçınılmaz olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok, birkaç basit yöntemle fazla yağı yemeklerden uzaklaştırmak mümkün. İşte yemeğinizi daha hafif hale getirecek pratik çözümler...
Kaynak: Haber Merkezi
Yemeğin yüzeyinde biriken fazla yağı almak için temiz bir kağıt havluyu üzerine nazikçe yerleştirin. Yağı emdikten sonra havluyu hemen çıkarın.
BUZ KÜPÜ HİLESİ
Birkaç buz küpünü temiz bir kağıt havluya veya kepçeye koyarak yemeğin yüzeyinde gezdirin. Soğuk etkisiyle yağ katılaşacak ve kolayca toplanarak alınabilecektir.
EKMEK VEYA MARUL YAPRAĞI KULLANIMI
Bayat ekmek dilimi veya marul yaprağı, fazla yağı emmek için yemeğin üzerine bırakılabilir. Birkaç dakika bekledikten sonra çıkararak yağın büyük bir kısmını uzaklaştırabilirsiniz.
FAZLA YAĞI SÜZME
Eğer yemek çorba veya sos gibi sıvı kıvamdaysa, kepçe veya süzgeç yardımıyla yüzeyde biriken fazla yağı dikkatlice alabilirsiniz.
NİŞASTA VEYA UN EKLEMEK
Az miktarda nişasta veya un ekleyerek fazla yağı bağlayabilir ve yemeğin kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Bu yöntem özellikle soslu yemekler için etkili olabilir.
BUZDOLABINDA BEKLETME YÖNTEMİ
Yemeği soğutup bir süre buzdolabında beklettiğinizde, yağın üst kısımda katılaşarak bir tabaka oluşturduğunu göreceksiniz. Katı hale gelen bu yağı bir kaşık yardımıyla kolayca alabilirsiniz.
Bu yöntemleri uygulayarak fazla yağlı yemeklerinizi daha hafif ve dengeli hale getirebilirsiniz.