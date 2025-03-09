Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 950 lira, en düşük fiyatı ise 1615 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 42,7 artarak 1 milyar 512 milyon 20 bin 507 liraya ulaştı.

ELEKTRİK FİYATLARINDA SAATLERE GÖRE DEĞİŞİM

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira ile saat 08.00’de, en düşük ise 1615 lira 99 kuruş ile saat 13.00’te tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 423 lira 80 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük ise 81 lira olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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