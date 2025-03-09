Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 42,7 artarak 1 milyar 512 milyon 20 bin 507 liraya ulaştı.

ELEKTRİK FİYATLARINDA SAATLERE GÖRE DEĞİŞİM

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira ile saat 08.00’de, en düşük ise 1615 lira 99 kuruş ile saat 13.00’te tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 415 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 423 lira 80 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük ise 81 lira olarak kaydedildi.

Kaynak: AA