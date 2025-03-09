TÜED'den Emeklilere İntibak Talebi

TÜED Başkanlar Kurulu, 7 Mart’ta Ankara’daki Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda, Türkiye’nin ve emeklilerin karşılaştığı sorunlar değerlendirildi. Terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için bu soruna siyaset üstü bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR

Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesinde, 2000 sonrası dönemde yapılan maaş hesaplama değişikliklerinin kök maaşları olumsuz etkilediği belirtildi. Bu bağlamda, karma maaş hesaplama sisteminin yerine, tüm çalışma dönemlerini kapsayan tek bir hesaplama sisteminin getirilmesi talep edildi.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu talepleri dile getirdi:

Emekli maaşlarına yapılan yüzdelik artışlar kısa sürede değer kaybetmiş ve emeklilerin alım gücünde ciddi kayıplara yol açmıştır. TÜİK’in hesapladığı TÜFE oranlarının çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmaması nedeniyle, emeklilerin korunması adına maaşlara seyyanen zam yapılması gerekmektedir.

Emekli maaşlarındaki eşitsizlikler 2000 sonrası emeklilere yapılacak intibak düzenlemesi ile çözülmelidir. İntibak, bir zam değil, prim kazancı ve ödeme gün sayısına göre emekli maaşlarının eşitlenmesidir.

Dini bayramlar öncesi ödenen bayram ikramiyesi, 2018 yılından itibaren yıllık TÜFE artışlarına paralel olarak güncellenmeli ve bu, emeklilerin en büyük beklentisi haline gelmiştir.

Ocak ayında yapılan zam yetersiz kalmıştır. TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE artışına göre yapılan maaş artışı, emeklileri koruyan bir sistem olarak kabul edilmemektedir. Kök maaşların düşük kalması nedeniyle 14.469 lira ödeme, açlık sınırının altında kalmaktadır. Bu nedenle, maaş hesaplama sistemi yeniden ele alınmalıdır.

Vergi artışlarının yaşandığı bu dönemde, emeklilere yapılan yüzde 4-5 arasındaki ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Bu oran, yüzde 10 olarak yeniden belirlenmelidir.

Kaynak: AA