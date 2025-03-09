Kentsel Dönüşümde Büyük Tehlike! Haberiniz Olmadan Eviniz Satılabiliyor

Türkiye'de konut sektöründeki sorunlar gündemden düşmezken, kentsel dönüşümün uygulanması konusunda da kriz çıktı. Kentsel dönüşümde yapılan yeni düzenlemeyle tebligat zorunluluğu ortadan kalktı ve karar, ev sahiplerinin e-tebligat adresine gönderilmeye başlandı. E-tebligat olmadığı durumda da muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan ediliyor ancak çoğu kişi bunu takip etmiyor. Bu yüzden birçok kişinin evi habersiz şekilde açık artırmaya çıkarılıyor.

SÜREÇ DURDURMA HAKKI ORTADAN KALKTI

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, dönüşüm kararını almak için artık maliklerin en az yüzde 50.01 çoğunluğu yeterli oluyor. Karara katılmayanlara da bildirim yapıldıktan sonra 30 gün içinde imza atmayanların hisseleri açık artırmayla satılıyor. Önceden maliklerin satış günü gelip imza atarak süreci durdurma hakkı varken, yeni düzenlemeyle bu hak artık yok. Üstelik, açık artırma öncesinde de sözleşmeyi imzalayıp süreci durdurmak için diğer maliklerin çoğunluğunun onayını alma zorunluluğu var.

RİSKLERDEN KAÇMAK İÇİN NE YAPMALI?

Konutta yeni bir kriz yaratan bu riskli durumdan nasıl kaçınılabileceğine dair gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç'ten tavsiyeler geldi. Kiraz, ev sahiplerinin hak kaybına uğramamak için yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

- E-Devlet üzerinden e-tebligat (UETS) sistemini aktif edin.

- Telefon numaranızı tanımlayarak SMS ile bildirim alın.

- Düzenli olarak PTT UETS sistemini kontrol edin.

- Önce imza atın, sonra yasal itiraz hakkınızı kullanın.

Kaynak: Hürriyet