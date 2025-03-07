Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Konut Kredisinde İşler Değişti! Geri Ödeme Planında Tablo Sil Baştan Yenilendi

KONUT KREDİSİNDE EN DÜŞÜK FAİZİ VEREN BANKALAR

7 Mart 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük kredi faiz oranları şu şekilde:

Konut kredisi: %2,68

Taşıt kredisi: %3,10

İhtiyaç kredisi: %2,99

Peki, hangi bankalar en uygun kredi faiz oranlarını sunuyor? 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenler için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar...