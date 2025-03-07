Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Konut Kredisinde İşler Değişti! Geri Ödeme Planında Tablo Sil Baştan Yenilendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında bankaların faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Konut kredisinin faiz oranları yenilendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklentilere paralel olarak 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Kararın ardından gözler, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Peki konut kredisinin faizleri ne oldu? En düşük konut kredisi faizi veren banka hangisi? İşte o bankalar…
KONUT KREDİSİNDE EN DÜŞÜK FAİZİ VEREN BANKALAR
7 Mart 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük kredi faiz oranları şu şekilde:
Konut kredisi: %2,68
Taşıt kredisi: %3,10
İhtiyaç kredisi: %2,99
Peki, hangi bankalar en uygun kredi faiz oranlarını sunuyor? 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenler için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar...
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN ÖDEME PLANI
En düşük faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenler için ödeme tablosu şöyle:
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,68
Aylık Taksit: 27.970 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL
ALBARAKA
Faiz Oranı: %2,68
Aylık Taksit: 27.970 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL