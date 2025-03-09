Konkordato Sürecinde Olan Esvilla Prefabrik Hakkında Yeni Gelişme

2016 yılında Eskişehir’de kurulan Esvilla Prefabrik hakkında devam eden konkordato sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket ve ortaklarından Metin Sarıkaya için mahkeme tarafından kesin mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato Sürecinde Olan Esvilla Prefabrik Hakkında Yeni Gelişme

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/843 esas numaralı davasında, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 289. maddesi kapsamında Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı şirket ve Metin Sarıkaya için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verildi.

YENİ KOMİSER ATANDI

Mahkeme ayrıca, şirketin mal varlığının korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Daha önce görevlendirilen konkordato komiserleri Çağrı Yücel ve Mustafa Kutlu’nun görevine son verilirken, İlhan Uygur’un kesin mühlet süresi boyunca komiser olarak görevine devam etmesine karar verildi.

Konkordato Sürecinde Olan Esvilla Prefabrik Hakkında Yeni Gelişme - Resim : 1

MAHKEME, KONKORDATO SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

Mahkeme, konkordato sürecinin başarıya ulaşma olasılığını etkileyebilecek gelişmelerin yakından takip edilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, şirketin mali durumunun iyileşmesi veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumların tespit edilmesi halinde, mahkemeye derhal rapor sunulması gerektiği belirtildi. Konkordato komiserinin 3 ayda bir mahkemeye rapor sunması karara bağlandı.

Mahkeme, ayrıca kesin mühlet kararının ilan edilmesine ve ön duruşma tarihinin belirlenerek kamuoyuna duyurulmasına hükmetti.

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