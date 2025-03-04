Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2 bin 918 lira 1 kuruş, en düşük ise 1401 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, önceki güne kıyasla yüzde 6,3 artarak 1 milyar 515 milyon 941 bin 495 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 08.00'de 2 bin 918 lira 1 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 1401 lira 49 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 354 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 362 lira 77 kuruş oldu.

BUGÜN İÇİN ELEKTRİK FİYATLARI

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük ise 1000 lira olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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