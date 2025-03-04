Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, önceki güne kıyasla yüzde 6,3 artarak 1 milyar 515 milyon 941 bin 495 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 08.00'de 2 bin 918 lira 1 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 1401 lira 49 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 354 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 362 lira 77 kuruş oldu.

BUGÜN İÇİN ELEKTRİK FİYATLARI

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük ise 1000 lira olarak kaydedildi.

Kaynak: AA