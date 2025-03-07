Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatı Belli Oldu: İşte Güncel Rakamlar

Spot piyasada 100 metreküp gazın fiyatı açıklandı.

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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatı Belli Oldu: İşte Güncel Rakamlar

Spot piyasada doğal gaz fiyatlarına ilişkin veriler açıklandı. Dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 389 lira 37 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 38 milyon 990 bin 189 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 296 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 389 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 912 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 58 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 719 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 258 milyon 591 bin 882 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 257 milyon 656 bin 849 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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