Piyasalarda Gün Ortası: Borsa Yükseldi, Döviz ve Altında Hareketlilik Sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 10.494,23 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada ise dolar 36,45 liradan, avro ise 39,58 liradan işlem görüyor.

Piyasalarda Gün Ortası: Borsa Yükseldi, Döviz ve Altında Hareketlilik Sürüyor

Dün 10.459,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.407,44, en yüksek 10.556,78 puanı gören endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,15 puanlık artışla 10.494,23 seviyesine ulaştı.

Sektör endeksleri incelendiğinde, teknoloji endeksi yüzde 0,37 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 71’i değer kazanırken, 27 hisse düşüş kaydetti. Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi ise 147,4 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,45 liradan, avro ise 39,58 liradan satılıyor.

ALTIN VE PETROLDE YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 bin 922 dolara yükseldi. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 değer kazanarak 70,2 dolardan işlem görüyor.

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi AçıklandıGünlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi AçıklandıEkonomi

Tüyler Ürperten 2000 Yılı Gerçeği! Hepsi İstanbul’da… 300 Bin TaneTüyler Ürperten 2000 Yılı Gerçeği! Hepsi İstanbul’da… 300 Bin TaneGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Dolar Borsa
Şubatta En Fazla Aylık Reel Getiri Külçe Altında Oldu Şubatta En Fazla Aylık Reel Getiri Külçe Altında Oldu
Çiftçilere 3,3 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak Çiftçilere 3,3 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak
Akenerji 2024’te Finansal İstikrarını Korudu Akenerji 2024’te Finansal İstikrarını Korudu
Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu