Piyasalarda Gün Ortası: Borsa Yükseldi, Döviz ve Altında Hareketlilik Sürüyor

Dün 10.459,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.407,44, en yüksek 10.556,78 puanı gören endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,15 puanlık artışla 10.494,23 seviyesine ulaştı.

Sektör endeksleri incelendiğinde, teknoloji endeksi yüzde 0,37 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 71’i değer kazanırken, 27 hisse düşüş kaydetti. Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi ise 147,4 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,45 liradan, avro ise 39,58 liradan satılıyor.

ALTIN VE PETROLDE YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 bin 922 dolara yükseldi. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 değer kazanarak 70,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA