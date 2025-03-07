Şubatta En Fazla Aylık Reel Getiri Külçe Altında Oldu

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde, şubat ayında en yüksek reel getiri yüzde 7,92 ile yine külçe altında görüldü. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın, yüzde 7,76 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve avro yüzde 0,26 oranlarında reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,29, BIST 100 endeksi ise yüzde 4,18 oranında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve avro yüzde 0,12 oranlarında reel getiri sağladı. Dolar ise yüzde 0,44, BIST 100 endeksi ise yüzde 4,32 kayba yol açtı.

DİBS ÜÇ AYLIK VE ALTI AYLIK DÖNEMLERDE YÜKSEK REEL GETİRİ SAĞLADI

Üç aylık değerlendirmede, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,7 oranlarında en yüksek reel getiri sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altın, 6 aylık dönemde de en yüksek reel getiriyi sağlayarak Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,58 oranlarında yatırımcılarına kazanç sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,1, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,47 oranlarında kayıp yaşattı.

Yıllık değerlendirmeye göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında en yüksek reel getiri sağladı. Diğer yatırım araçları arasında ise, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile yüzde 8,31, DİBS yüzde 2,78 oranlarında reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,16, avro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 14,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, dolar yüzde 15,5, avro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 22,73 oranlarında kayıp yaşattı.

Kaynak: AA