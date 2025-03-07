Akenerji 2024’te Finansal İstikrarını Korudu

Akenerji Elektrik Üretim AŞ, 2024 yılında net zarar açıklamasına rağmen etkin maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik sayesinde istikrarlı bir nakit akışı sağladı. Şirket, 1,9 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Akenerji 2024’te Finansal İstikrarını Korudu

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ'in eşit katılımıyla kurulan Akenerji, enerji sektöründeki fiyat baskıları ve daralan kar marjlarına rağmen 25 milyar TL satış geliri ve 3,3 milyar TL net zarar açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik piyasasındaki fiyat tahminlerinin düşmesi ve döviz kurlarındaki artışın, şirketin duran varlık değerlemelerini sınırladığı belirtildi.

Ancak Akenerji'nin, coğrafi ve kaynak çeşitliliği içeren üretim portföyünü piyasa dinamiklerine uygun şekilde işletmesinin, risk yönetimi açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, yurtdışındaki faaliyetler sayesinde döviz bazında gelir yaratmaya devam edildiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için uyguladığı sıkı para politikası çerçevesinde piyasa koşullarına uyum sağlayan Akenerji, finansal sürdürülebilirliğe öncelik verdi. Şirket, Aralık 2024 vadeli lira ve ABD doları bazlı yükümlülüklerini üçüncü çeyrekte ABD dolarına çevirerek 18 ay vadeyle yeniden yapılandırdı.

Akenerji Baş Finans Direktörü (CFO) Özge Özen Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Enerji piyasasında 2024’te fiyat baskıları arttı, döviz kuru yükselirken, lira bazlı enflasyon artışının gerisinde kaldı. Bu durum, duran varlık değerlemelerimizi sınırlasa da, nakit akışımızı istikrarlı tutarak yılı net zararla kapattık. Finansal sürdürülebilirlik stratejimizin temeli etkin borç ve nakit yönetimine dayanıyor. 2024’te değişken piyasa koşullarına uyum sağlayarak maliyetlerimizi etkin bir şekilde yönettik ve nakit akışımızı koruduk. Gelecek dönemde de operasyonel karlılığımızı artırarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

5 Kişinin Öldüğü Faciada İddianame Hazır... Patlama Olmaması İçin Hiçbir Sebep Yokmuş!5 Kişinin Öldüğü Faciada İddianame Hazır... Patlama Olmaması İçin Hiçbir Sebep Yokmuş!Güncel

MEB Duyurdu! BİLSEM Sonuçları AçıklandıMEB Duyurdu! BİLSEM Sonuçları AçıklandıGüncel

Kaynak: AA

Tek Tek Tespit Edildi! Hızlı Kazanç Vaadi ile IBAN Tuzağı, Hedefte Onlar Var: MASAK’a Bildirildi, E-Devlet’ten Kontrol Edin Hızlı Kazanç Vaadi ile IBAN Tuzağı, Hedefte Onlar Var
Ekim 2024'ten Bu Yana İlk! Akaryakıta 2 Liradan Fazla İndirim (Güncel Benzin Mazot Fiyatları) Ekim 2024'ten Bu Yana İlk! 2 Liradan Fazla İndirim
Tarımda Kırmızı Alarm! İthal Ürünler Tehlike Saçtı, Tonlarcası Geri Gönderildi Tarımda Kırmızı Alarm! İthal Ürünler Tehlike Saçtı, Tonlarcası Geri Gönderildi
Türk Bilişim Devi TRNET Batıyor! Mahkeme 2 Ay Süre Verdi Türk Bilişim Devi TRNET Batıyor! Mahkeme 2 Ay Süre Verdi
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu Reklam Yüzü Olduğu Bebe Bisküvi Firmasına Yıllar Sonra Yönetici Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu