Akenerji 2024’te Finansal İstikrarını Korudu

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ'in eşit katılımıyla kurulan Akenerji, enerji sektöründeki fiyat baskıları ve daralan kar marjlarına rağmen 25 milyar TL satış geliri ve 3,3 milyar TL net zarar açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik piyasasındaki fiyat tahminlerinin düşmesi ve döviz kurlarındaki artışın, şirketin duran varlık değerlemelerini sınırladığı belirtildi.

Ancak Akenerji'nin, coğrafi ve kaynak çeşitliliği içeren üretim portföyünü piyasa dinamiklerine uygun şekilde işletmesinin, risk yönetimi açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, yurtdışındaki faaliyetler sayesinde döviz bazında gelir yaratmaya devam edildiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için uyguladığı sıkı para politikası çerçevesinde piyasa koşullarına uyum sağlayan Akenerji, finansal sürdürülebilirliğe öncelik verdi. Şirket, Aralık 2024 vadeli lira ve ABD doları bazlı yükümlülüklerini üçüncü çeyrekte ABD dolarına çevirerek 18 ay vadeyle yeniden yapılandırdı.

Akenerji Baş Finans Direktörü (CFO) Özge Özen Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Enerji piyasasında 2024’te fiyat baskıları arttı, döviz kuru yükselirken, lira bazlı enflasyon artışının gerisinde kaldı. Bu durum, duran varlık değerlemelerimizi sınırlasa da, nakit akışımızı istikrarlı tutarak yılı net zararla kapattık. Finansal sürdürülebilirlik stratejimizin temeli etkin borç ve nakit yönetimine dayanıyor. 2024’te değişken piyasa koşullarına uyum sağlayarak maliyetlerimizi etkin bir şekilde yönettik ve nakit akışımızı koruduk. Gelecek dönemde de operasyonel karlılığımızı artırarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: AA