Çiftçilere 3,3 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tarıma verdikleri desteğin üretimdeki bereketi artırmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Yumaklı, “3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

DESTEK TUTARLARI VE DAĞILIMI

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek ödemelerinin dağılımı şu şekilde oldu: Hububat üreticilerine 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira, hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için ise 40 milyon 307 bin 577 lira ödeme yapılacak.

HUBUBAT DESTEĞİ VERİLECEK İLLER

Hububat desteği, Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli ve Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için yapılacak.

Kaynak: AA