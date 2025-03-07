Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00’de 43 bin 560 megavatsaat olarak gerçekleşti. En düşük tüketim ise 04.00’te 34 bin 256 megavatsaat seviyesinde kaydedildi.

ÜRETİMDE DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 22,9 ile doğal gaz santralleri aldı. İthal kömür santralleri yüzde 22,8’lik payla ikinci sırada yer alırken, linyit santralleri yüzde 11,3’lük üretimle üçüncü sırada bulundu.

ELEKTRİK İHRACATI, İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, dün toplam 12 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 180 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA