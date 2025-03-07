Trafikte Yeni Dönem 81 İlde Başladı! Yapay Zekayla Devreye Girdi: Anında Tespit Edilip Büyük Ceza Kesilecek
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından aktif olarak kullanılan yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemi, büyük bir denetim başarısı gösterdi. Operatör gerektirmeden çalışan bu yeni nesil sistem, 6 şeritli yollarda eş zamanlı olarak motosikletler dahil 6 aracın hızını tespit edebilme yeteneğine sahip. Türkiye genelinde uygulamaya alınan sistem, 8 ayda toplam 1 milyon 203 bin 652 adet hız ihlali belirleyerek cezaya dönüştürdü.
Kaynak: DHA
İlk olarak pilot illerde test edilen ve ardından 81 ilde devreye alınan sistem, hız tespitinin yanı sıra trafik güvenliği için ek denetimler de sağlıyor. Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri, PolNet veri tabanı üzerinden anlık araç sorgulaması yapabilmesi. Bu sayede aranan, yakalanması gereken veya güvenlik açısından şüpheli görülen araçlar anında tespit edilerek ilgili ekiplere bildiriliyor.
Sistem yalnızca hız ihlallerini belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değişikliği yapmak ve makas atmak gibi tehlikeli sürüş davranışlarını da otomatik olarak tespit edip cezai işlem uyguluyor.
HIZ İHLALLERİ TRAFİKTE EN YAYGIN KURAL İHLALİ
Ankara Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Volkan Uslu, yapay zeka destekli sistemin büyük bir caydırıcılık sağladığını belirtti. Uslu, Ankara özelinde 8 ay içinde 161 bin 974 sürücüye hız ihlali cezası kesildiğini ifade etti. Yeni nesil sistemin devreye girmesiyle birlikte trafik kazalarının büyük bir kısmının hız kaynaklı olduğu gerçeğinin daha net ortaya çıktığını belirten Uslu, sürücülerin hız kurallarına uyması konusunda daha hassas olmaları gerektiğini vurguladı.
HER KOŞULDA ÇALIŞABİLEN AKILLI RADAR SİSTEMİ
Geliştirilen yeni nesil mobil sistemin en önemli avantajlarından biri gece-gündüz, her türlü hava koşulunda çalışabilmesi. Operatör gereksinimi olmadan otomatik olarak hız ihlali tespit edebilen sistem, aynı zamanda trafik akışının ters yönünde de çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde, özellikle yalnızca arka plakası bulunan motosikletlerin hız ihlallerinin de denetlenmesi sağlanıyor.
BÜTÜN ARAÇLARI EŞ ZAMANLI OLARAK TARIYOR
Yeni nesil radar sistemi, yolda bulunan tüm şeritleri eş zamanlı olarak tarayarak araçların hız sınırlarını aşması durumunda otomatik ceza uygulanmasını sağlıyor. Eski sistemlerde görevli personelin manuel olarak plaka tespiti yapması gerekirken, bu yeni teknoloji sayesinde ceza işlemi doğrudan sistem tarafından tatbik ediliyor. Ayrıca, görüntü kaydı alınarak cezai işlemlerde kanıt niteliğinde veriler de sağlanıyor.