Trafikte Yeni Dönem 81 İlde Başladı! Yapay Zekayla Devreye Girdi: Anında Tespit Edilip Büyük Ceza Kesilecek

İlk olarak pilot illerde test edilen ve ardından 81 ilde devreye alınan sistem, hız tespitinin yanı sıra trafik güvenliği için ek denetimler de sağlıyor. Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri, PolNet veri tabanı üzerinden anlık araç sorgulaması yapabilmesi. Bu sayede aranan, yakalanması gereken veya güvenlik açısından şüpheli görülen araçlar anında tespit edilerek ilgili ekiplere bildiriliyor.

Sistem yalnızca hız ihlallerini belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değişikliği yapmak ve makas atmak gibi tehlikeli sürüş davranışlarını da otomatik olarak tespit edip cezai işlem uyguluyor.