Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot elektrik piyasasında, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 8,6 azalarak 1 milyar 872 milyon 506 bin 954 lira oldu.

FİYATLAR SAATLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için:

En yüksek: Saat 08.00 ve 17.00-21.00 aralığında 3 bin lira
En düşük: Saat 15.00’te 1889 lira 98 kuruş

ORTALAMA FİYATLAR

Aritmetik ortalama fiyat: 2 bin 537 lira 75 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyat: 2 bin 544 lira 31 kuruş
Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 78 lira 33 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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