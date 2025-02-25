Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 8,6 azalarak 1 milyar 872 milyon 506 bin 954 lira oldu.

FİYATLAR SAATLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için:

En yüksek: Saat 08.00 ve 17.00-21.00 aralığında 3 bin lira

En düşük: Saat 15.00’te 1889 lira 98 kuruş

ORTALAMA FİYATLAR

Aritmetik ortalama fiyat: 2 bin 537 lira 75 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat: 2 bin 544 lira 31 kuruş

Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 78 lira 33 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA