Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi
Spot elektrik piyasasında, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 8,6 azalarak 1 milyar 872 milyon 506 bin 954 lira oldu.
FİYATLAR SAATLERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için:
En yüksek: Saat 08.00 ve 17.00-21.00 aralığında 3 bin lira
En düşük: Saat 15.00’te 1889 lira 98 kuruş
ORTALAMA FİYATLAR
Aritmetik ortalama fiyat: 2 bin 537 lira 75 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyat: 2 bin 544 lira 31 kuruş
Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 78 lira 33 kuruş seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A