Hanehalkının Enflasyon Beklentisi Yükseldi! Mehmet Şimşek O Veriyi Böyle Değerlendirdi: 'Hızla İyileşecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yükselen hanehalkı enflasyon beklentisine ilişkin değerlendirme yaptı. "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" yorumunda bulundu.

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Hanehalkının Enflasyon Beklentisi Yükseldi! Mehmet Şimşek O Veriyi Böyle Değerlendirdi: 'Hızla İyileşecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Reel sektörün enflasyon beklentisinin geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileştiğini belirten Bakan Şimşek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi.

"ENFLASYONUN HIZLA İYİLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi. Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan En Yeni Enflasyon Tahmini! Hanehalkı Enflasyon Beklentisinde YükselişSon Dakika: Merkez Bankası'ndan En Yeni Enflasyon Tahmini! Hanehalkı Enflasyon Beklentisinde YükselişEkonomi

Kaynak: AA

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