Edirne'de Polis Şüphelendi, Poşetten Çıkanlar Şoke Etti
Edirne Keşan'da polis, elinde poşet bulunduran şahıstan şüphelendi. Şüphelinin elindeki poşette 163 adet sentetik ecza çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesi Yeninmescit Mahallesi Kayalıdere Sokak’ta durumundan şüphelendikleri S.C.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elinde bulunan siyah poşette yaptıkları incelemede, 163 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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