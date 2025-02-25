Edirne'de Polis Şüphelendi, Poşetten Çıkanlar Şoke Etti

Edirne Keşan'da polis, elinde poşet bulunduran şahıstan şüphelendi. Şüphelinin elindeki poşette 163 adet sentetik ecza çıktı

Edirne'de Polis Şüphelendi, Poşetten Çıkanlar Şoke Etti

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeninmescit Mahallesi Kayalıdere Sokak’ta durumundan şüphelendikleri S.C.’yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elinde bulunan siyah poşette yaptıkları incelemede, 163 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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