Karabük'te 250 Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 250 adet uyuşturucu hapla yakalanan İ.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karabük'te 250 Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin engellenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri İ.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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