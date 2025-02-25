Samsun'da Yasak Avcılık Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde av tüfeğiyle yasak avcılık yapan iki kişi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bölgedeki rutin kontroller sırasında yasak avlandığı belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan kişilerden biri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer kişiye ise 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun’a muhalefet ettiği gerekçesiyle 6 bin 531 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
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