Elazığ'daki Operasyonda 16 Bin Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Elazığ’da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, bandrolsüz sigara ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Elazığ'daki Operasyonda 16 Bin Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, 16 bin 320 dal bandrolsüz sigara ve bin 400 dal boş makaron bulundu. Şüpheli bir şahsın işlettiği markete yapılan baskında ele geçirilen bandrolsüz sigaralar ve makaronlarla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, Gülüşkür Yol Kontrol Noktası'nda ticari taksi sürücüsü A.Y.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Aramada, faturası olmayan bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet şarjör ele geçirildi. A.Y.'ye 11 bin 977 lira idari para cezası uygulanırken, kurusıkı tabancaya el konuldu.

Kaynak: İHA

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