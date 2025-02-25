Van'da Prefabrik Ev Kül Oldu

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi Zümrüt 2. Sokak'ta meydana geldi. Şener Demircioğlu'na ait prefabrik evde başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, prefabrik ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA