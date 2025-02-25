Sakarya'da Uyuşturucuya Geçit Yok: 4 Ayrı Operasyonda 16 Şüpheli Gözaltında

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla şehir genelinde kapsamlı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, dört ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda; 897 gram sentetik uyuşturucu, 650 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 70 gram metamfetamin, 1 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan a-m-2201 hammaddesi, Kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 80 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA