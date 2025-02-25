Niğde'de 45 Suçtan Aranan ve 67 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Niğde’de hakkında 45 ayrı suç dosyası bulunan ve toplamda 67 yıl 8 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan G.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, uzun süredir aranan G.T.'nin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: