Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Antalya'da hızını almayarak kontrolü kaybeden araç ağaca çarptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.
A.S.Y. (29) idaresindeki 33 AGD 887 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçta bulunan Ersin Barcın'ın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğin belirledi.
Yaralılar sürücü A.S.Y. ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Barcın'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A