Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatı 15 Bin 459 Lira Olarak Belirlendi
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı dün 15 bin 459 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 65 milyon 270 bin 450 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu rakam 3 milyon 352 bin 250 lira seviyesindeydi.
Dün piyasalarda 4 milyon 222 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı.
DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da belli oldu. Buna göre:
Alış fiyatı: 16 bin 232 lira 52 kuruş
Satış fiyatı: 14 bin 686 lira 56 kuruş
DOĞAL GAZ ARZI DEVAM EDİYOR
Türkiye'ye dün toplam 312 milyon 240 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen miktar 312 milyon 413 bin 771 metreküp olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
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