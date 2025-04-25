SPK 3 Şirket İçin Son Kararını Verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç büyük şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti. SPK bültenine göre, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ’nin 3 milyar liralık, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ’nin 1 milyar 850 milyon liralık ve Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu ihracı başvuruları onaylandı.

SPK 3 Şirket İçin Son Kararını Verdi

Emlak Varlık Kiralama AŞ tarafından 100 milyon liralık eser sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikası ihracına da izin verildi.

FON KURULUŞLARINA ONAY VERİLDİ

Kurul, Argeus, Han Varlık ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’lerin farklı şemsiye fonlarının kuruluş başvurularını olumlu değerlendirdi. Ayrıca, Arz Gayrimenkul, Hedef Portföy ve Rota Portföy Yönetimi AŞ’nin çeşitli gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşları ile katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler de SPK tarafından onaylandı.

SPK 3 Şirket İçin Son Kararını Verdi - Resim : 1

MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLEN KURUMLARA CEZA

SPK, bilgi sistemleri bağımsız denetimleri sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen yedi kuruluşa toplam 2 milyon 644 bin 639 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

YASADIŞI KALDIRAÇLI İŞLEMLERE ERİŞİM ENGELİ

Kurul, Türkiye’deki yatırımcılara internet üzerinden izinsiz şekilde yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi kapsamında hukuki sürecin başlatılmasına hükmetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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