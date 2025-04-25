Araba Direksiyonlarında Bir Dönem Sonra Eriyor! Tümden Değişecek

KALIPLAŞMIŞ TASARIMLAR TARİHE KARIŞIYOR

Yeni sistem sadece sürüş teknolojisinde değil, tasarım anlayışında da dönüşüm yaratıyor. Klasik yuvarlak direksiyon simidi yerini, daha fonksiyonel bir lövye tasarımına bırakıyor. Bu yeni form, sürücüye dijital ekranları daha rahat görme imkânı sunarken, araç içine giriş-çıkışlarda da ekstra alan sağlıyor.