Araba Direksiyonlarında Bir Dönem Sonra Eriyor! Tümden Değişecek
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, direksiyon teknolojisinde radikal bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, geleneksel mekanik bağlantılarla çalışan sistemlerin yerine elektronik sinyallerle yönlendirme sağlayan steer-by-wire teknolojisini tüm modellerine entegre etmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Steer-by-wire adı verilen bu yeni sistemde, sürücünün direksiyon hareketleri tekerleklere doğrudan mekanik yollarla değil, elektronik sinyaller aracılığıyla aktarılıyor. Mercedes-Benz’in ilk olarak yenilenen EQS modelinde uygulamaya koymayı planladığı bu teknoloji, ilerleyen dönemde S Serisi başta olmak üzere tüm modellerde yer alacak.
KALIPLAŞMIŞ TASARIMLAR TARİHE KARIŞIYOR
Yeni sistem sadece sürüş teknolojisinde değil, tasarım anlayışında da dönüşüm yaratıyor. Klasik yuvarlak direksiyon simidi yerini, daha fonksiyonel bir lövye tasarımına bırakıyor. Bu yeni form, sürücüye dijital ekranları daha rahat görme imkânı sunarken, araç içine giriş-çıkışlarda da ekstra alan sağlıyor.
KONFORLU VE HASSAS SÜRÜŞ DENEYİMİ
Mercedes-Benz yetkilileri, steer-by-wire sisteminin konforu da artırdığını belirtiyor. Özellikle uzun yolculuklarda daha yumuşak direksiyon tepkileri sağlanırken, dar alanlarda manevra yeteneği ciddi ölçüde gelişiyor. Sistem, sürücünün tepkilerine daha hızlı ve esnek yanıt veriyor.
2026’DA TAM ENTEGRASYON HEDEFLENİYOR
Marka, steer-by-wire teknolojisini 2026 yılına kadar tüm araçlarında standart hale getirmeyi planlıyor. Şu ana dek bir milyon kilometreden fazla test sürüşünden başarıyla geçen sistem, güvenlik performansıyla da dikkat çekiyor. Mercedes-Benz’in bu adımı, sürüş alışkanlıklarını köklü şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.