SPK 2 Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

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SPK, Yapı Kredi Finansal Kiralama’ya 10 milyar TL, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi’ye 500 milyon TL, Creditwest Faktoring’e 100 milyon TL, Dimes Gıda Sanayi’ye 500 milyon TL, Pınar Süt Mamulleri Sanayi’ye 3 milyar TL, Tam Finans Faktoring’e 2 milyar 950 milyon TL ve Türkiye Vakıflar Bankası’na ise 50 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için izin verdi.

KİRA SERTİFİKASI VE VARLIK FİNANSMANI İÇİN DE ONAY

Kurul ayrıca, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar TL, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL ve Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 2,5 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihraç başvurularını da kabul etti.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ VERİLDİ

SPK, Emaa Blue Portföy Yönetimi AŞ’nin "Değişken", "Fon Sepeti", "Hisse Senedi", "Katılım", "Para Piyasası" ve "Serbest" şemsiye fonları kurma taleplerini onayladı. Ayrıca, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Onyedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna ve ihraç belgesine de izin verildi.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, Mahal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’ye yapılan inceleme sonucunda 246 bin 511 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’ye bağlı Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilgili olarak şirkete ve 3 kişiye toplamda 2,4 milyon TL ceza verildi. Alnus Yatırım Menkul Değerler’e ise yaklaşık 3,1 milyon TL idari para cezası kesildi.

YURT DIŞI İŞLEMLERE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışı kaynaklı kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 19 internet sitesine erişim engeli getirilmesine ve yasal işlem başlatılmasına karar verildi. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A ve 99. maddeleri çerçevesinde alındı.

Kaynak: Haber Merkezi