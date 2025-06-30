Altında İlk Çatlak! Uzman İsimden Yatırımcıya Sert Uyarı Geldi

Haziran ayının son işlem gününde altın piyasasında dikkat çeken bir seyir izleniyor. 30 Haziran 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4.205 TL’den, ons altın ise 3.278 dolardan haftaya başladı. Yıl genelinde güçlü bir performans gösteren ons altın, 2025 yılında ilk kez aylık bazda değer kaybı yaşama riskiyle karşı karşıya. Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altında 3.370 dolar seviyesinin aşılamadığını vurgularken, yatırımcılara çarpıcı uyarı geldi.

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Altında İlk Çatlak! Uzman İsimden Yatırımcıya Sert Uyarı Geldi
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2025 yılının ilk yarısında altın, küresel ekonomideki dalgalanmaların ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde önemli bir yükseliş sergilerken, Haziran ayına gelindiğinde rüzgar yön değiştirmiş görünüyor. Yılın ilk 5 ayında güçlü bir performans gösteren ons altın, Haziran ayının son gününde yaklaşık 3.278 dolar seviyesinden işlem görerek bu yıl ilk kez aylık bazda düşüş yaşama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Haziran ayında sınırlı bir değer kaybı yaşansa da, ons altın 2025’in ilk yarısını yaklaşık yüzde 25 primle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu yükselişin büyük kısmı yılın ilk dört ayında gerçekleşti. Nitekim yılın ilk dört ayında toplam kazanç yüzde 25,9 olurken, son iki aylık dönemde fiyatlar yataya yakın bir seyir izledi.

ALTINDA DURGUNLUK NEDEN BAŞLADI?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, altının yükseliş trendini yavaşlatan en önemli faktörlerden biri, jeopolitik risklerde görülen belirgin azalma oldu. Özellikle:

· İsrail ve İran arasındaki ateşkes süreci,

· ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşması,

· ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkesin yakın olduğunu açıklaması,

· Putin’in Ukrayna ile İstanbul’da müzakere teklifinde bulunması,

gibi gelişmeler yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflattı. Aynı dönemde ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, FED’in faiz indirimi beklentilerini erteledi. Bu da altın fiyatlarının destek bulmasını engelledi.

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altında 3.370 dolar seviyesinin güçlü bir direnç oluşturduğunu, son ateşkes haberleriyle birlikte fiyatların geri çekilmeye başladığını belirtti. Özellikle 3.162 dolar desteğinin kritik olduğunu ifade eden Turşucu, yatırımcıların şimdilik temkinli ve izleyici konumda kalmasının faydalı olacağı görüşünde.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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