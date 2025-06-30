Mahfi Eğilmez'den Çarpıcı Faiz ve Kur Analizi: 'Döngü Değişmedi' Dedi, Tek Tek Açıkladı

“DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, DÖNGÜ AYNI”

Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayınladığı “Yüksek Faiz – Düşük Kur” başlıklı yazısında şu değerlendirmelere yer verdi:

Türkiye ekonomisinin son 30-40 yılındaki para politikaları bu döngüyle özetlenebilir: Değişen yalnızca faiz ve kur arasındaki oranlar.

Asıl değişmeyen unsur ise, ekonomide risk yaratan faktörlerin devam etmesi. Risk sürdükçe, döngü de devam ediyor.

Faiz, ulusal paranın iç değerini; kur ise dış değerini belirler. Enflasyon iç değer kaybını, döviz kuru ise dış değer kaybını yansıtır.

Bu nedenle, ekonomik ve siyasi risklerin yüksek olduğu ülkelerde hem iç hem dış değer kaybı büyür; faizler de kurlar da normal seviyelerden uzaklaşır.