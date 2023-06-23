Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha!

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tarihi zirvesine ulaşan dolar kuru sonrası sıfır otomobil fiyatlarına yine zam geldi.

Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarması sonrası dolar/TL tarihi zirvesine ulaştı. 

Doların yönünü yukarı doğru çevirmesiyle birlikte sıfır otomobil piyasası da yeniden hareketlendi.

"BUGÜN GELEN ZAMLAR"

Sıfır otomobillere gelen zammı sosyal medya hesabından duyuran otomobil gazetecesi Emre Özpeynirci, "Bugün gelen zamlar" diyerek yeni zam oranlarını şöyle sıraladı:

- VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 2

- Nissan Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 4,1

- Isuzu D-Max: Yüzde 11

- Fiat yeni Doblo Cargo: Yüzde 7,2

- Yeni Doblo Combi: Yüzde 8,8

Öte yandan sıfır otomobil fiyatlarına gelen zammın ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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