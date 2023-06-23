Temmuz ayı, yaşlı aylığı ve engelli aylığı ödeme takvimi belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

MEVCUT YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı şuan 2 bin 604 lira olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren yeniden memur maaş katsayısına göre yapılacak hesaplamaların ardından güncel ücret belirlenecek.

Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 lira, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 lira olarak uygulanıyor. Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren güncel memur maaş katsayısına göre hesaplanarak yeniden belirlenecek.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem