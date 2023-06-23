Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizlerinde değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarında uygulanacak azami faize iliişkin yayımladığı tebliğ yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizlerinde değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her ayın sondan beşinci günü ilan edilen referans oran, bugünden itibaren, ilgili ayın beşinci iş gününden sonra Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olması halinde, PPK toplantısının yapıldığı tarihteki güncel verilere göre hesaplanacak.

TEMMUZ AYINDA UYGULANACAK

Düzenlemeyle TCMB bazı kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans oranının Temmuz ayında yüzde 0,81 yerine yüzde 1,36 olarak uygulanmasına karar verdi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Bu durumda temmuz referans faizine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı Temmuzda yüzde 1,91 olacak.

İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Öte yandan, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları, "referans oranı ilan edildiği gün" güncellenerek internet sitesinde ilan edilecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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