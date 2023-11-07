Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon baskısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasaların gündeminde yer alırken, dolar/TL yeni rekor kırdı.

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Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında enflasyon yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 61,36 artış gösterdi.

Öte yandan Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi.

"ZAFER İLAN ETMEK İÇİN ERKEN"

Bu gelişmelerin yanı sıra dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.

Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı! - Resim : 1

DOLAR/TL'DE YENİ REKOR

Fed yetkililerinin açıklamaları ve enflasyon baskısı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL, gün içi 28,63 TL seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı. Dolar kuru daha sonra 28,47 seviyesinde dengelendi.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL ise, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 34,3 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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