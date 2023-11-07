Yabancı yatırımcı, seçim sonrasını bekliyor

Merkez Bankası politikaları, 400 baz puanın altına inen CDS (kredi risk primi), tahvil faizlerinde normalleşme uzmanlara göre yabancının gelişi için kapıyı aralarken 2024’te Türkiye’nin pozitif ayrışabileceğine işaret ediliyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'a konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, yabancı yatırımcının olumlu raporlarının henüz girişlerde görülmediğini belirterek “Kaldı ki bazı jeopolitik gelişmelerde bizim tavrımız çok net olmadığı için, farklı açıklamalar geldiği için yabancı yatırımcının girişi gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere kadar zor görünüyor. Çünkü yabancı yatırımcının kafasında ister istemez seçime kadar bu ekonomi politikalarının devam edeceği fikri var ancak seçim sonrasında ne olacağına yönelik politikalarda değişiklik olur mu konusunda aklında soru işaretleri var. O nedenle görünen o ki olumlu raporların gelmesi içidir, ancak yabancının net şekilde giriş yapması da 2024 seçimleri sonrasında uygulanan para politikasının devam edip etmeyeceğine bağlı” diye konuştu.

Ekonomist İnanç Sözer de Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyonun kalıcı bir şekilde geride kalmasını sağlayacak politika adımlarının seçimlerden sonra hayata geçirilmesi ile yabancı yatırımcıların Türkiye’yi yeniden radarlarına aldığına şahit olunduğunu belirtti. Sözer, şöyle konuştu:

“Jeopolitik gerginliklere rağmen, Türkiye’de izlenen dış politika ve siyasi iradenin de makroekonomik istikrarı sağlamaya odaklanması bu süreci oldukça pozitif etkiliyor. Yurtdışı borçlanmalardaki ilgi şimdiden sınırlı da olsa likiditenin sağlandığına işaret etse de, kayda değer yabancı girişinin ancak önümüzdeki yılın ortasından itibaren başlayacağı kanaatindeyim. TCMB’nin faiz artırımlarında yaptığı sıkılaştırmayı anlamlı bir şekilde faiz dışı araçlarda da yapması ve eşgüdümlü olarak enfl asyon hedefini de halihazırdaki yüzde 5,0’ten kredibilite sağlayacak tutarlı bir seviyeye kadar yükseltmesi yatırımcılara güven aşılama noktasında bence kısa vadede yapılması gereken en önemli adımlar… Kısa vadede geçmişin faturaları ve küresel çapta beklenen resesyonun etkileri yatırımcı algısına ve yabancı yatırımcı girişine engel oluştursa da, enflasyonla mücadele konusunda kararlılığımızı artırdığımız müddetçe 2024’ün ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin görece pozitif ayrışmasına tanık olabiliriz.”