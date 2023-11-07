Altın fiyatlarına Fed çalımı: Gram altın düşüşe geçti!

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası dün yüzde 0,8 gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde de düşüşünü sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.973 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Aynı dakikalarda gram altın ise bin 802 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dünkü kapanışta altının gramı bin 814 TL'den işlem görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem