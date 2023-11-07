Altın fiyatlarına Fed çalımı: Gram altın düşüşe geçti!

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasıyla gram altın düşüşe geçti.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarına Fed çalımı: Gram altın düşüşe geçti!

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası dün yüzde 0,8 gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde de düşüşünü sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.973 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarına Fed çalımı: Gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

GRAM ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Aynı dakikalarda gram altın ise bin 802 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dünkü kapanışta altının gramı bin 814 TL'den işlem görmüştü.

Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın Altın fiyatları Gram Altın Ons Altın FED
Son Güncelleme:
Yabancı yatırımcı, seçim sonrasını bekliyor Yabancı yatırımcı, seçim sonrasını bekliyor
Piyasalarda belirsizlik arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı! Dolar/TL'de yeni rekor!
Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı